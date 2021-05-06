Австрія закупить 42 мільйони доз вакцини від COVID-19

Австрійський уряд закупить додаткових 42 млн доз вакцини від коронавірусу на період 2022-2023 років.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомили у Раді міністрів Австрії.

“З одного боку, поки все ще невідомо, як довго триватиме захист вацини після первинної імунізації. З іншого боку, наразі також незрозуміло, чи будуть необхідними і в якому обсязі подальші щеплення у майбутньому з огляду на нові варіанти SARS-CoV-2, щоб забезпечити оптимальний та тривалий захист вакцини", - пояснили в уряді рішення про закупівлю вакцини на 2022-2023 роки.

На ці закупівлі планується потратити близько 800 млн євро. Згідно з планами, буде закуплено 35 млн доз вакцини Pfizer/Biontech, 4 млн доз Johnson&Johnson та 3 млн доз Moderna.

Як повідомлялося, раніше уряд Австрії, населення якої складає близько 9 млн осіб, замовив близько 30,5 млн доз вакцини від коронавірусу.

Станом на 5 травня. в Австрії першу дозу вакцини від коронавірусу безкоштовно отримали понад 2,4 млн людей (майже 32% усього нанесення, яке може бути вакциновано), з них близько 887 тис. чоловік вже отримали другу дозу.