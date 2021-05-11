Австрія послаблює локдаун з 19 травня

У рамках послаблення локдауну в Австрії з 19 травня скасовуються обмеження виходу з дому, а також запрацюють ресторани, готелі, заклади культури та спорту.

Як передає власний кореспондент Укрінформ, про це заявиву понеділок під час прес-конференції у Відні федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц.

"Як і обіцялося, з 19 травня відбудуться відкриття по всій Австрії та в усіх сферах – заклади харчування, туризм, культура, та спорт зможуть нарешті знову відкритися. Це - радість для нас усіх і важливий поштовх для ринку праці", - заявив він.

За словами Курца, Австрія у цілому добре пройшла через третю хвилю пандемії коронавірусу "і навіть значно краще, ніж деякі наші країни-сусіди, де подекуди були дуже великі цифри інфікувань". Він вказав на те, що наразі у всіх федеральних землях спостерігається падіння кількості нових інфікувань щодоби. Так, протягом минулої доби в країні було зафіксовано 820 нових випадків зараження – найменша кількість з жовтня минулого року.

Також в Австрії з 19 травня послаблюються вимоги до приватних зустрічей. Окрім скасування обмеження виходу з дому, яке наразі діє у вечірній та нічний час, збільшується і максимальна кількість учасників спільної зустрічі: з 5.00 і до 22.00 на відкритому повітрі можна буде збиратися десятьом дорослим (плюс максимум 10 дітей). У нічний час разом можуть зустрітися не більше 4 дорослих, як у на відкритому повітрі, так і у приміщенні. При цьому, це обмеження у 4 особи поширюється на приватні зустрічі у приміщеннях і в денний час.