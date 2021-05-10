В Англії за тиждень планують відкрити паби, ресторани та кінотеатри

Прем’єр Британії Борис Джонсон анонсував наступний етап послаблення коронавірусних обмежень в Англії.

В рамках третьої фази виходу з локдауну з 17 травня людям вперше за кілька місяців буде дозволено зустрічатися в приміщенні групами до шести осіб або двома повними домогосподарствами, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

Більше того, вперше за тривалий час паби, кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у закритих приміщеннях при дотриманні певних правил.

Кінотеатри і спортивні споруди також зможуть відновити свою діяльність і приймати людей в приміщеннях.

Британський уряд підкреслює, що при ухваленні рішення про перехід до наступного етапу зняття обмежень брали до уваги останні дані про вакцинацію, нові інфекції, госпіталізації та смерті, а також про ризики, пов'язані з новими варіантами вірусу.

Послаблення обмежень стосуватиметься тільки Англії, а Шотландія, Північна Ірландія та Уельс встановлять свої власні правила.

Як відомо, Об’єднане Королівство посідає п'яте місце у світі за кількістю загиблих від COVID-19, там померли 127 605 осіб. Дві третини дорослих в Сполученому Королівстві отримали першу дозу вакцини, а одна третина - обидві дози.