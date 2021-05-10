Кіпр скасував обмеження на в’їзд для вакцинованих туристів

Відсьогодні Кіпр відкриває свої кордони для іноземних туристів, котрі вже мають 2 дози щеплення від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France24 із посиланням на главу медичного відомства Кіпру Константиноса Іоану.

«Кіпр робить крок до повернення до більш нормальних темпів соціальної та економічної діяльності. Впроваджуються протоколи охорони здоров’я, що мають на меті тестувати населення і тим самим пришвидшити програму з щеплення — цим Кіпр робить важливий крок до виходу з невизначеності», – заявив міністр.

Із понеділка, 10 травня, скасовується дія системи офіційного схвалення виходу людей з дому за допомогою текстових повідомлень. Кіпріотам, які бажають потрапити в заклади гостинності, тепер потрібно буде показати ковідний сертифікат, який уряд назвав "паспортом безпеки".

Отримати його можуть особи, які мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу або які перехворіли на коронавірусну хворобу за останні шість місяців, чи мають дійсний 72-годинний негативний ПЛР або швидкий тест. У такий спосіб Кіпр завершив третій частковий локдаун.

Влада заявила, що цей "паспорт" є тимчасовим заходом, який застосовуватиметься до 31 травня, щоб допомогти пришвидшити програму вакцинації на острові.

Зазначається, що туристам, які мають два щеплення від коронавірусу, не потрібно проходити тестування перед поїздкою в середземноморську республіку і відправлятися в карантин після прибуття.

Йдеться наразі про жителів 65 країн, з якими Кіпр поновив сполучення, в тому числі всіх держав Євросоюзу, а також США, України, Росії та Білорусі.

Як відомо, влада Кіпру заявляє, що досягла значного прогресу у проведенні вакцинації - з понеділка люди у віці двадцяти років мають право отримати першу дозу вакцини.

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Міністерство охорони здоров'я заявило, що Кіпр посідає шосте місце в ЄС за показником введення першої дози вакцини від коронавірусу.