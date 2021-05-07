Туніс оголосив тижневий локдаун і комендантську годину

Влада Тунісу запровадила на всій території країни жорсткий локдаун тривалістю в тиждень, а також ввели нічну комендантську годину з 9 по 16 травня для протидії поширенню коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на туніського прем’єра Хішама аль-Мешіші.

«Ми затвердили локдаун, який почнеться з 9 і триватиме до 16 травня», - заявив аль-Мешіші.

Так, у цей період буде заборонена робота ринків і торгових центрів, відвідування культових споруд і переміщення між містами.

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Офіційний представник уряду Хасна бен Сулейман пояснила, що в країні буде введена комендантська година, яка діятиме з 19:00 і до 5:00. Крім того, забороняються збори і урочистості, робота розважальних установ і парків. Ринки і торгові центри будуть закриті, виняток складуть продуктові магазини. Відвідування культових споруд у цей період і переміщення між містами не дозволяються.

Обмеження торкнуться і святв Ід аль-Фітр, що знаменує закінчення посту Рамадан, який супроводжується масовими гуляннями.

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Як повідомлялося, загалом із початку пандемії в Тунісі виявлено 317 тис. випадків COVID-19, зокрема, 11,2 тис. летальних.

Фото: Сіньхуа