В Єгипті запровадили двотижневий локдаун

В Єгипті відсьогодні, 6 травня, почав діяти двотижневий локдаун для боротьби з поширення захворювання на коронавірус (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Arab News.

За словами прем’єр-міністра Мостафи Мадбуді, впродовж наступних двох тижнів після 21-ї години не працюватимуть магазини, ТЦ, ресторани, кафе та кінотеатри.

Також будуть заборонені зібрання, конференції, святкування в спортклубах, ресторанах і готелях.

Парки й громадські пляжі також залишатимуться зачиненими до 16 травня, а громадський транспорт не їздитиме ще щонайменше 10 днів.

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Дітям буде заборонено входити до мечетей.

Агентство Reuters зазначає, що за даними МОЗ Єгипту, за минулу добу в країні зафіксовано понад тисяча випадків коронавірусу. Проте експерти вважають, що ця кількість не відображає реальну цифру через обмежене тестування в країні.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 6 травня зафіксовано більше ніж 155,8 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,2 млн летальних, одужали вже понад 133,2 млн осіб.