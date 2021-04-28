У Туреччині напередодні локдауну люди масово їдуть зі Стамбула

За день до запровадження в Туреччині локдауну спостерігається масовий виїзд громадян за межі великих міст, автобусні компанії вводять додаткові рейси на виїзд зі Стамбула.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформагентство DHA.

«За день до того, як набере чинності рішення про локдаун, щільність на автовокзалах у Стамбулі продовжує зростати. Коли квитки були повністю розпродані, компанії почали додавати додаткові рейси», - повідомляє інформагентство.

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Перевізники відзначають, що пасажиропотік зараз вищий, ніж за весь попередній рік.

Пасажири відзначають дефіцит квитків та пояснюють своє бажання виїхати за межі міста можливістю відвідати родичів та побути з ними під час локдауну, який збігається зі священним для мусульман місяцем Рамаданом.

Пожвавлений рух також відзначають на автомагістралях, що ведуть зі Стамбула та Анкари.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з високою захворюваністю на COVID-19 влада Туреччини вирішила запровадити локдаун до 17 травня. Він діятиме з 19:00 29 квітня до 05:00 17 травня. На всі поїздки по країні потрібно буде мати дозвіл, міжміський громадський транспорт працюватиме заповненим на 50%. Очну освіту буде призупинено у всіх навчальних закладах, закриваються дитсадки та ясла. Також припинять роботу окремі підприємства, заклади громадського харчування працюватимуть виключно в режимі доставки.

Як пояснив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, який вчора відвідав Туреччину з робочим візитом, обмеження, які діятимуть у Туреччині з 29 квітня до 17 травня, не стосуватимуться туристів з України.