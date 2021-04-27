МАУ не скасовуватиме рейси до Туреччини

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" продовжить здійснювати регулярні та чартерні рейси до Туреччини у період місцевого локдауну, оголошеного з 29 квітня до 17 травня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МАУ.

Зазначається, що в Туреччині введено сертифікацію безпечного туризму, яка забезпечить громадян України можливістю проведення повноцінного відпочинку у період локдауну. Відтак, для пасажирів чартерних рейсів авіакомпанії МАУ відпочинок у готелях відповідно до обраних турів залишиться без змін.

Пасажирам регулярних рейсів, які здійснюватимуть подорож до Туреччини для індивідуального туризму, необхідно більш ретельно перевіряти карантинні обмеження.

У МАУ зауважують, що наразі компанія не зафіксувала збільшення запитів від пасажирів щодо скасування перельоту або перенесення дати вильоту до міст Туреччини. Натомість перевізник фіксує динаміку зростання продажів на відповідних напрямках, зумовлену травневими святами в Україні.

Компанія нагадує, що у разі змін у розкладі, перенесення чи скасування рейсу через епідеміологічні причини пасажир може скористатися трьома шляхами компенсації за невикористаний авіаквиток: здійснити самостійну зміну дати польоту за допомогою сервісу Manage My Booking на офіційному сайті МАУ; отримати промокод для збереження вартості невикористаного квитка + додатковий бонус розміром 25% від вартості; оформити запит на повернення коштів за авіаквиток.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з високою захворюваністю на COVID-19 влада Туреччини вирішила запровадити з 29 квітня до 17 травня повний локдаун. Він передбачає припинення роботи підприємств, окрім тих, перелік яких буде затверджено окремо. Заклади громадського харчування працюватимуть виключно в режимі доставки.

На всі поїздки по країні потрібно буде мати дозвіл, міжміський громадський транспорт працюватиме заповненим на 50%. Очну освіту буде призупинено у всіх навчальних закладах, закриваються дитсадки та ясла.

Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой 27 квітня заявив, що запровадження повного локдауну з 29 квітня в Туреччині не вплине на туристів, які приїздять до країни на відпочинок з-за кордону.