У Туреччині запевнили, що повний локдаун не вплине на туристів з України

Запровадження повного локдауну з 29 квітня в Туреччині не вплине на туристів, які приїздять до країни на відпочинок з-за кордону.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на заяву міністра культури та туризму Туреччини Мехмета Нурі Ерсоя, зроблену під час зустрічі з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком в межах засідання робочої підгрупи з питань прав туристів та безпеки туризму Туреччини та України.

«Обмеження, які були введені, спрямовані на зменшення кількості випадків інфікування в нашій країні. Комендантська година не стосується туристів, які прибули в країну з-за кордону», – сказав міністр.

За його словами, в Туреччині діє сертифікація безпечного туризму, яка цьогоріч посилена. Програма передбачає виконання вимог епідобмежень готелями, ресторанами, музеями та іншими туристичними місцями. Міністр повідомив, що найближчим часом пройде вакцинація працівників туристичної сфери, що також підвищить рівень безпеки для відпочивальників.

Зі свого боку міністр Олександр Ткаченко наголосив на зацікавленні в турецькому досвіді роботи туристичної сфери в умовах пандемії.

«Для України корисним є досвід Туреччини щодо сертифікації готелів... Готелі не зачинені під час карантину, й це є позитивним моментом», – сказав він.

Засідання робочої підгрупи з питань прав туристів та безпеки туризму Туреччини та України / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Ткаченко підкреслив, що Україна вітає зростання кількості авіарейсів між країнами, виступає за збільшення їхньої кількості, обмін культурними проєктами.

«Ми підтримуємо відкриття українських аудіогідів на важливих туристичних об’єктах в Туреччині. Ми також зацікавлені, звичайно, після пандемії, щоб почали роботу фізичні україномовні гіди», – сказав міністр.

Під час зустрічі було підписано спільну декларацію для посилення співпраці між двома країнами в питаннях дотримання прав та безпеки туристів.

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Як повідомлялося, торік попри пандемію Туреччину відвідало майже 1 млн туристів з України. Показник 2019 року був рекордним та сягнув позначки 1,5 млн туристів.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з високою захворюваністю на COVID-19 влада Туреччини вирішила запровадити повний локдаун з 29 квітня до 17 травня. Повний локдаун передбачає припинення роботи підприємств, окрім тих, перелік яких буде затверджено окремо. Заклади громадського харчування працюватимуть виключно в режимі доставки.

На всі поїздки по країні потрібно буде мати дозвіл, міжміський громадський транспорт працюватиме заповненим на 50%. Очну освіту буде призупинено у всіх навчальних закладах, закриваються дитсадки та ясла.