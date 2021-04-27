Туреччина вводить повний локдаун до 17 травня

У зв'язку з високою захворюваністю на COVID-19 влада Туреччини вирішила запровадити повний локдаун до 17 травня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на рішення, ухвалене за результатами засідання уряду Туреччини.

"Повний локдаун діятиме з 19:00 29 квітня до 05:00 17 травня", - повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Повний локдаун передбачає припинення роботи підприємств, окрім тих, перелік яких буде затверджено окремо. Заклади громадського харчування працюватимуть виключно в режимі доставки.

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На всі поїздки по країні потрібно буде мати дозвіл, міжміський громадський транспорт працюватиме заповненим на 50%. Очну освіту буде призупинено у всіх навчальних закладах, закриваються дитсадки та ясла.

Як повідомлялося, в Туреччині з 14 квітня діють посилені карантинні обмеження.

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За минулу добу в країні було виявлено понад 37,3 тис. випадків інфікування коронавірусом. 353 хворих померли, більше 48 тисяч одужали.

Фото: AA