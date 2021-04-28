Туреччина на локдаун для українських туристів не закривається – Ткаченко
Про це в коментарі Укрінформу сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, який відвідав Туреччину з робочим візитом.
«Туреччина на локдаун для українських туристів не закривається. Це важливий меседж зараз. Питання послаблення вимог щодо подорожей між нашими країнами розглядається. Ми маємо розуміння та сприяння з турецького боку. Безперечно, рішення про послаблення вимог щодо подорожей залежить від епідситуації в обох країнах», – сказав Ткаченко.
Під час візиту до Туреччини він ознайомився з програмою безпечного туризму, яка була запроваджена міністерством культури та туризму Туреччини торік у зв’язку з пандемією коронавірусу. Програма передбачає сертифікування готелів, місць громадського харчування, туристичних та розважальних об’єктів після виконання ними переліку вимог щодо дотримання епідзаходів.
«Ця програма демонструє свою ефективність. Якщо нам переймати сертифікаційну програму безпечного туризму, яку вже запровадили в Туреччині, то найімовірніше, варто також робити це комплексно, не вибірково. Ми вивчаємо це питання й зараз застосування цього механізму є в порядку денному. Особливо під час пандемії – це важлива річ», – сказав міністр.
На його переконання, одним із найактуальніших питань для сфери туризму в Україні найближчим часом має стати вакцинація працівників туристичної галузі.
Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко відвідав Туреччину з робочим візитом. За результатами зустрічі з міністром культури та туризму Туреччини Мехметом Нурі Ерсоєм було підписано спільну декларацію для посилення співпраці між двома країнами в питаннях дотримання прав та безпеки туристів.