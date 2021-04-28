Туреччина на локдаун для українських туристів не закривається – Ткаченко

Обмеження, які діятимуть у Туреччині з 29 квітня до 17 травня, не торкнуться туристів з України. Питання послаблення вимог щодо подорожей між Україною та Туреччиною у порядку денному і залежить від епідситуації у країнах.

Про це в коментарі Укрінформу сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, який відвідав Туреччину з робочим візитом.

«Туреччина на локдаун для українських туристів не закривається. Це важливий меседж зараз. Питання послаблення вимог щодо подорожей між нашими країнами розглядається. Ми маємо розуміння та сприяння з турецького боку. Безперечно, рішення про послаблення вимог щодо подорожей залежить від епідситуації в обох країнах», – сказав Ткаченко.

Під час візиту до Туреччини він ознайомився з програмою безпечного туризму, яка була запроваджена міністерством культури та туризму Туреччини торік у зв’язку з пандемією коронавірусу. Програма передбачає сертифікування готелів, місць громадського харчування, туристичних та розважальних об’єктів після виконання ними переліку вимог щодо дотримання епідзаходів.

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«Ця програма демонструє свою ефективність. Якщо нам переймати сертифікаційну програму безпечного туризму, яку вже запровадили в Туреччині, то найімовірніше, варто також робити це комплексно, не вибірково. Ми вивчаємо це питання й зараз застосування цього механізму є в порядку денному. Особливо під час пандемії – це важлива річ», – сказав міністр.

На його переконання, одним із найактуальніших питань для сфери туризму в Україні найближчим часом має стати вакцинація працівників туристичної галузі.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко відвідав Туреччину з робочим візитом. За результатами зустрічі з міністром культури та туризму Туреччини Мехметом Нурі Ерсоєм було підписано спільну декларацію для посилення співпраці між двома країнами в питаннях дотримання прав та безпеки туристів.