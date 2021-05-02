Столиця Індії продовжила локдаун на тиждень

Влада індійської столиці Нью-Делі вирішила на тиждень продовжити режим суворих карантинних обмежень для протидії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

З відповідною заявою виступив головний міністр Нью-Делі Арвінд Кеджрівал. "Локдаун продовжується на один тиждень", - заявив чиновник.

Зазначається, що чинний локдаун, запроваджений з метою стримування поширення коронавірусу 19 квітня, мав завершитися вранці 3 травня.

За даними Сіньхуа, за останню добу в столиці Індії зареєстровано понад 27 тис. нових випадків зараження COVID-19 і 375 смертей. Таким чином, 13-й день поспіль в місті фіксується більш як 20 тис. випадків інфікування коронавірусом.

Як повідомлялося, за минулу добу в Індії виявлено майже 402 тис. випадків зараження коронавірусом, а загалом з початку епідемії - понад 19,1 млн. Кількість летальних випадків становить відповідно 3523 і 211 853.

Причиною стрімкого поширення інфекції в Індії став новий небезпечний штам коронавірусу, що сформувався на території країни.

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