Відзавтра Україна закриває в'їзд для іноземців з Індії

З 2 травня Кабінет Міністрів запровадив обмеження та додаткові умови в’їзду в Україну для громадян, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території.

Як передає Укрінформ, про це інформують у Державній прикордонній службі України у Фейсбуці.

Зокрема, зазначається, що уряд вніс зміни до постанови від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

“З 00 год. 00 хв. 2 травня 2021 року на період дії карантину прийнятим рішенням забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів”, - ідеться в повідомленні.

Згідно з документом, виняток становлять іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, а також інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Окрім того, обов’язковій самоізоляції, обсервації підлягають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну та прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 1 травня зафіксували 152 038 422 випадки зараження коронавірусною хворобою.

В Україні за минулу добу, 30 квітня, зареєстрували 8 549 нових випадків коронавірусної хвороби.

Фото: АА