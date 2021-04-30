Україна заборонила в'їзд іноземців з Індії з 2 травня

Кабінет Міністрів заборонив в'їзд іноземців з території Індії з 2 травня.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Уряд України ухвалив рішення про заборону перетину державного кордону з 00 годин 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з республіки Індія або перебували на її території упродовж не менше 7 днів протягом останніх 14 днів", - сказав Ляшко.

Громадяни України, а також ті іноземці, які постійно проживають на території України або перебувають у шлюбних зв’язках із громадянами України, у випадку прибуття з Індії повинні будуть пройти двотижневу самоізоляцію - незалежно від наявності та результатів ПЛР-тесту на коронавірус.

Ляшко підкреслив, що Індія зараз є лідером за абсолютною кількістю щоденних випадків коронавірусної хвороби у світі: вже кілька днів поспіль у цій країні реєструють майже 400 тис. захворілих на добу.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 30 квітня зафіксували 151 141 668 випадків зараження коронавірусом. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (33 044 068), Індія (18 762 976) та Бразилія (14 592 886).

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В Україні за минулу добу, 29 квітня, зареєстрували 10 072 нових випадки коронавірусної хвороби. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 069 537 осіб; одужали – 1 655 525 осіб; летальних випадків – 44 085.