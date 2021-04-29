Допомогти Індії з киснем зголосилися 40 країн

Сорок країн заявили про підтримку в постачанні кисневих установок до Індії для допомоги в розв'язанні критичної ситуації із захворюваністю на коронавірус у цій країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра закордонних справ Індії Харша Вардхана Шрінгла.

За його словами, імпорт кисню для лікування хворих на COVID-19 став пріоритетом для Індії в нинішній час, і сорок держав уже заявили про свою готовність допомогти.

«Ми говоримо про 550 кисневих установок, які почнуть надходити з різних місць по всьому світу», - зазначив він.

Як повідомлялося, кількість зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 в Індії перевищила 18 мільйонів.

Причиною стрімкого поширення інфекції став новий небезпечний варіант коронавірусу, який сформувався на території Індії.

Медична система Індії повністю перевантажена, а госпіталі – переповнені. Тож для боротьби з пандемією індійські медики вже попросили про допомогу військових.

За даними Worldometer, у світі загалом виявлено 150 333 988 випадків COVID-19, серед яких 3 166 814 - летальні. Водночас від хвороби вже одужали 127 874 257 осіб.