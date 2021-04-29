Допомогти Індії з киснем зголосилися 40 країн
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра закордонних справ Індії Харша Вардхана Шрінгла.
За його словами, імпорт кисню для лікування хворих на COVID-19 став пріоритетом для Індії в нинішній час, і сорок держав уже заявили про свою готовність допомогти.
«Ми говоримо про 550 кисневих установок, які почнуть надходити з різних місць по всьому світу», - зазначив він.
Як повідомлялося, кількість зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 в Індії перевищила 18 мільйонів.
Причиною стрімкого поширення інфекції став новий небезпечний варіант коронавірусу, який сформувався на території Індії.
Медична система Індії повністю перевантажена, а госпіталі – переповнені. Тож для боротьби з пандемією індійські медики вже попросили про допомогу військових.
За даними Worldometer, у світі загалом виявлено 150 333 988 випадків COVID-19, серед яких 3 166 814 - летальні. Водночас від хвороби вже одужали 127 874 257 осіб.