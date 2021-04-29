BioNTech до вересня випробує COVID-вакцину на немовлятах

У німецькій компанії BioNTech до вересня планують оприлюднити результати випробування вакцини від коронавірусу на немовлятах віком від шести місяців та дітях до 5 років, а в липні – дітях від 5 до 12 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Якщо все пройде добре, то, як тільки ми опрацюємо дані досліджень, то зможемо подавати вакцину на схвалення для використання дітьми всіх вікових груп», - заявив виконавчий директор компанії BioNTech Угур Шахін.

За словами представників компанії, наразі BioNTech і Pfizer очікують від американського регулятора схвалення екстреного використання їхньої вакцини від коронавірусу в дітей від 12 до 15 років.

На сьогодні використання COVID-препарату компаній авторизовано для дорослих віком від 16 років.

Як повідомлялося, американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. працює над розробкою пігулок від коронавірусу: в компанії анонсували, що нові ліки з'являться до кінця цього року.

Ліки, над якими працює Pfizer, є частиною класу ліків, які називають інгібіторами протеази. Такі інгібітори також застосовуються для лікування ВІЛ та гепатиту C.

Станом на ранок четверга у світі загалом виявлено 150 242 628 випадків COVID-19, серед яких 3 164 170 - летальні. Водночас від хвороби вже одужали 127 775 690 осіб.