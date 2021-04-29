BioNTech до вересня випробує COVID-вакцину на немовлятах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
«Якщо все пройде добре, то, як тільки ми опрацюємо дані досліджень, то зможемо подавати вакцину на схвалення для використання дітьми всіх вікових груп», - заявив виконавчий директор компанії BioNTech Угур Шахін.
За словами представників компанії, наразі BioNTech і Pfizer очікують від американського регулятора схвалення екстреного використання їхньої вакцини від коронавірусу в дітей від 12 до 15 років.
На сьогодні використання COVID-препарату компаній авторизовано для дорослих віком від 16 років.
Як повідомлялося, американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. працює над розробкою пігулок від коронавірусу: в компанії анонсували, що нові ліки з'являться до кінця цього року.
Ліки, над якими працює Pfizer, є частиною класу ліків, які називають інгібіторами протеази. Такі інгібітори також застосовуються для лікування ВІЛ та гепатиту C.
Станом на ранок четверга у світі загалом виявлено 150 242 628 випадків COVID-19, серед яких 3 164 170 - летальні. Водночас від хвороби вже одужали 127 775 690 осіб.