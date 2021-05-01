В Індії горіла COVID-лікарня - загинули 18 пацієнтів

На заході Індії у ніч проти суботи сталася пожежа в лікарні для хворих на коронавірусну хворобу, унаслідок якої загинули 18 пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Пожежа виникла у відділенні для пацієнтів з COVID-19 на першому поверсі лікарні та була ліквідована протягом години, повідомила місцева поліція. Причини пожежі з’ясовуються.

У поліції також повідомили, що 31 пацієнта лікарні вдалося врятувати, їх стан оцінюється як стабільний, 18 пацієнтів загинули перш ніж рятувальники змогли дістатися до них.

Зазначається, що це не перший подібний трагічний випадок в Індії, 23 квітня внаслідок пожежі у реанімаційному відділенні в районі Вірар на околиці міста Мумбаї загинуло 13 пацієнтів з COVID-19.

Індія цієї доби встановила черговий добовий антирекорд - 401 993 нових випадків COVID-19, загалом в країні вже зафіксували понад 19,1 мільйона випадків хвороби. Ще 3,523 тисячі людей загинули в Індії внаслідок пандемії протягом останньої доби, збільшивши загальну кількість смертей від початку пандемії до 211 853.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 1 травня зафіксували 152 038 422 випадки зараження коронавірусною хворобою. Зокрема виявлено 3 194 337 смертей, одужали 129 328 584 особи.

Фото: KK PRODUCTIONS / АА