На Кіпрі послабили карантинні обмеження

Цього понеділка влада Кіпру скасувала низку ключових карантинних заходів, запроваджених раніше для протидії поширенню коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Mirror.

Зокрема, відтепер на Кіпрі дозволено святкувати весілля (до 200 осіб), а також скасовано необхідність в наявності перепусток для активного відпочинку.

Так, спеціальна перепустка більше не потрібна для відвідування відкритих майданчиків у ресторанах, кафе, театрах, кінотеатрах.

А нічна комендантська година починатиметься пізніше – з 23:00.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про пом'якшення заходів, оскільки епідеміологічні прогнози в країні покращилися.

Двотижневий карантин запровадили 26 квітня після того, як кількість щоденних випадків захворювання сягнула рекордних 941.

Наразі загальна кількість випадків COVID-19 на Кіпрі становить 71 064, зокрема 346 летальних.

Як передавав Укрінформ, із 10 травня Кіпр відкрив свої кордони для іноземних туристів, які вже мають дві дози щеплення від коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 163 897 565 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 396 441 летальний, 142 498 597 людей одужали.

Фото: financialmirror.com