У Непалі через локдаун застрягли 107 українців, МЗС із ними на зв'язку

На території Непалу у зв‘язку із призупиненням урядом країни до 31 травня міжнародного авіасполучення вимушено залишилися 107 громадян України, здебільшого альпіністи та туристи.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«45 осіб розмістилися в готелях Катманду, вони забезпечені усім необхідним. Решта громадян перебуває у гірській місцевості. У чотирьох українців виявлено COVID-19, їм надається необхідна допомога. Стан їхнього здоров’я задовільний», - поінформував він.

За словами Ніколенка, посольство України в Індії підтримує зв’язок із співвітчизниками напряму або через представників туристичних компаній, які організовували відповідні тури. Він також повідомив, що, окрім спільної групи в соціальній мережі, для обробки звернень громадян, застряглих у Непалі, або їхніх родичів функціонує цілодобова «гаряча лінія» МЗС України: 044 238-16-57, 044 238-15-88. Для надання оперативної консульської допомоги українцям в Катманду також працює почесний консул України.

Речник МЗС запевнив, що дипломати працюють над вирішенням питання якнайшвидшого повернення українських громадян на Батьківщину.

«Водночас маємо розуміти, що в Непалі діють суворі карантинні обмеження. Нині опрацьовується можливість виїзду українців на репатріаційних рейсах іноземних держав. За наявною інформацією, запит на отримання дозволу непальської сторони на виконання чартерних рейсів до Непалу подала авіакомпанія Turkish Airlines», - зазначив Ніколенко.

Він зауважив, що довкола ситуації із нашими громадянами в Непалі шириться багато недостовірної інформації.

«Тримаємо цю справу на контролі. Хочу всіх заспокоїти - своїх напризволяще не залишимо», - запевнив речник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, Китай облаштує «лінію розмежування» на піку Еверест, щоби уникнути можливої передачі COVID-19 від альпіністів, які піднімаються на гору з боку ураженого вірусом сусіднього Непалу.