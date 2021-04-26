«Індійський» штам коронавірусу спричинив спалах у Непалі

У Непалі за останню добу зареєстрували 3 032 нові випадки COVID-19, що є найвищим добовим показником цьогоріч. Кількість хворих різко зросла через поширення більш заразних штамів хвороби, виявлених у сусідній Індії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Ми виявили штам вірусу з Великої Британії та штам подвійної мутації, виявлений в Індії", - сказав Reuters директор департаменту епідеміології та контролю захворювань Непалу Крішна Прасад Паудель.

З початку пандемії загальна кількість інфікованих коронавірусом у Непалі сягнула 300 119 осіб. Внаслідок пандемії померли 3 164 особи.

У Непалі вже вакцинували від COVID-19 1,9 млн осіб. Масову вакцинацію почали у січні, але наразі кампанія загальмувалася через проблеми з поставками вакцин з Індії та Китаю.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 квітня у світі з початку пандемії підтверджено 147 801 542 випадків COVID-19, зокрема 3 122 712 летальних. Водночас від цієї хвороби вже змогли одужати 125 352 400 людей.