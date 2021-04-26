«Індійський» штам коронавірусу спричинив спалах у Непалі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.
"Ми виявили штам вірусу з Великої Британії та штам подвійної мутації, виявлений в Індії", - сказав Reuters директор департаменту епідеміології та контролю захворювань Непалу Крішна Прасад Паудель.
З початку пандемії загальна кількість інфікованих коронавірусом у Непалі сягнула 300 119 осіб. Внаслідок пандемії померли 3 164 особи.
У Непалі вже вакцинували від COVID-19 1,9 млн осіб. Масову вакцинацію почали у січні, але наразі кампанія загальмувалася через проблеми з поставками вакцин з Індії та Китаю.
Як повідомлялося, станом на ранок 26 квітня у світі з початку пандемії підтверджено 147 801 542 випадків COVID-19, зокрема 3 122 712 летальних. Водночас від цієї хвороби вже змогли одужати 125 352 400 людей.