Китай облаштує на Евересті «лінію розмежування» з Непалом

Китай облаштує «лінію розмежування» на піку Еверест, щоби уникнути можливої передачі COVID-19 від альпіністів, які піднімаються на гору з боку ураженого вірусом сусіднього Непалу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France24.

За останні тижні понад 30 хворих альпіністів було евакуйовано з базового табору на непальській стороні найвищого піку у світі. Це відбувається на тлі того, що Непал стикається зі смертоносною другою хвилею пандемії коронавірусу. До того ж Непал межує з Індією, яка зараз є епіцентром коронавірусу у світі.

Як відомо, гора Еверест знаходиться на кордоні Китаю і Непалу, а північний схил належить Китаю.

Влада китайського Тибету заявила, що вживатиме «найсуворіших заходів щодо запобігання епідемії», щоб уникнути контактів між альпіністами на північних і південних схилах або на вершинах.

Гірські гіди встановлять розділові лінії на вершині гори, перш ніж дозволити альпіністам почати підйом вгору.

Як саме мають бути облаштовані розділові лінії, поки не уточнюється.