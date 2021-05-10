Китай облаштує на Евересті «лінію розмежування» з Непалом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє France24.
За останні тижні понад 30 хворих альпіністів було евакуйовано з базового табору на непальській стороні найвищого піку у світі. Це відбувається на тлі того, що Непал стикається зі смертоносною другою хвилею пандемії коронавірусу. До того ж Непал межує з Індією, яка зараз є епіцентром коронавірусу у світі.
Як відомо, гора Еверест знаходиться на кордоні Китаю і Непалу, а північний схил належить Китаю.
Влада китайського Тибету заявила, що вживатиме «найсуворіших заходів щодо запобігання епідемії», щоб уникнути контактів між альпіністами на північних і південних схилах або на вершинах.
Гірські гіди встановлять розділові лінії на вершині гори, перш ніж дозволити альпіністам почати підйом вгору.
Як саме мають бути облаштовані розділові лінії, поки не уточнюється.