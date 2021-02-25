Єгипет запевнив Україну, що забезпечує найвищі стандарти обслуговування туристів під час пандемії

Єгипет готовий надалі забезпечувати найвищі стандарти обслуговування туристів та безпеки подорожей в умовах пандемії COVID-19.

Про це йшлося під час телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Арабської Республіки Єгипет Самехом Шукрі, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Міністри привітали активізацію двосторонніх відносин, яку вдалося досягнути після розмови Президентів України Володимира Зеленського та Єгипту Абделя Фаттаха Ас-Сісі торік улітку. Сторони окреслили пріоритети подальшої інтенсифікації діалогу на високому та найвищому рівнях і запланували проведення цьогоріч політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами.

"Єгипетський міністр позитивно відзначив незмінну зацікавленість українських туристів у відвіданні Єгипту та запевнив, що єгипетська сторона готова надалі забезпечувати найвищі стандарти обслуговування та безпеки подорожей в умовах пандемії COVID-19", – йдеться у повідомленні.

Кулеба і Шукрі окремо обговорили підготовку до проведення цьогоріч засідання українсько-єгипетської міжурядової комісії з економічного та науково-технічного співробітництва та підписання нових угод між двома країнами.

"Я переконаний, що засідання комісії надасть важливий імпульс розвитку торгівлі та економічної співпраці між Україною та Єгиптом, дозволить наповнити наші відносини новими серйозними проєктами", – зауважив Кулеба.

Шукрі запевнив Кулебу у взаємній налаштованості на ретельну підготовку та проведення заходу задля розвитку торгівлі між Україною та Єгиптом.

Як повідомлялося, Єгипет – ключовий економічний партнер України на Африканському континенті. Загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Єгиптом у 2020 році становив 1,8 млрд дол. США.

У 2020 р. Єгипет відвідало 727 тис. українських туристів. За цим показником Україна посіла перше місце серед іноземних країн, громадяни яких відвідали Єгипет торік із туристичною метою.

Фото: Khaled DESOUKI/AFP