Шарм-ель-Шейх огородили стіною заради безпеки туристів

Влада єгипетського міста Шарм-ель-Шейх обнесла місто бетонною стіною з колючим дротом завдовжки 36 км для посилення безпеки туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Стіна відділяє Синайську пустелю від туристичного міста біля Червоного моря.

Для в’їзду на територію міста люди матимуть проїхати один із чотирьох КПП, на яких встановлені камери й сканери.

Зазначається, що Шарм-ель-Шейх розташований за близько 306 км на південь від узбережжя Середземного моря, де сконцентровані ісламістські повстанці.

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Місцева влада встановленням стіни намагається збільшити привабливість міста для іноземних туристів, частка яких значно впала на тлі пандемії коронавірусу та побоювань щодо безпеки у місті після смертельних вибухів 2005 року. Тоді у єгипетському місті загинули десятки туристів.

Як повідомляв Укрінформ, Єгипет від початку грудня посилив контроль за достовірністю сертифікатів з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, які зобов’язані мати українці віком від 6 років.