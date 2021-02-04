Археологи знайшли в Єгипті унікальну мумію із золотим язиком

Археологи знайшли у давньоєгипетському селищі Тапосіріс Магна, що недалеко від сучасної Олександрії, унікальну мумію віком 2 тисячі років із золотим язиком.

Про це пише видання Live Science, передає Укрінформ.

Мумію виявили в одному з 16 поховань в Тапосіріс Магна, де є храми, присвячені єгипетським богам Осірісу та Ісіді. Раніше на цьому ж місці археологи знайшли монети із зображенням Клеопатри VII, тому припускають, що храми діяли під час правління цариці.

Всі знайдені мумії віком приблизно 2 тисячі років та мають багато коштовностей. Однак найбільше науковців здивувала мумія із золотим язиком.

Навіщо бальзамувальники так прикрасили тіло мерця та ким він був наразі невідомо. Є припущення, що позолочений язик мав допомогти людини говорити з богом Осірісом ㅡ царем потойбічного світу. Однак наразі це лише гіпотеза.

У двох похованнях науковці також знайшли залишками сувоїв, які вчені зараз аналізують та розшифровують, та статуї, на яких зображені поховані люди.

Археологи не впевнені, коли саме ці люди померли, однак зазначають, що вони могли жити у час, коли Єгиптом правили або Птолемеї (304 р. до н.е. ㅡ 30 р. до н.е.) або Римська імперія, яка захопила країну після смерті Клеопатри VII у 30 р. до н.е.

Фото: Egyptian antiquities ministry