У Єгипті знайшли сотню мумій у кольорових саркофагах, яким 2 500 років

Археологи знайшли в селищі Саккара, що на півдні від єгипетської столиці Каїра, щонайменше сотню саркофагів віком понад у 2,5 тис. років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Також під час розкопів були виявлені 40 позолочених статуй.

Зазначається, що в деяких кольорових саркофагах, віком у 2 500 років, знаходяться мумії, які окутані тканиною.

За словами міністра міністра туризму та старожитностей Єгипту Халеда Ель-Анані, знайдені артефакти будуть передані трьом музеям у Каїрі, де вони будуть виставлені на показ для відвідувачів.

Читайте також: У Єгипті знайшли понад 80 стародавніх саркофагів

Він також додав, що пізніше цього року буде зроблене оголошення про ще одну знахідку в Саккарі.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня Міністерство антикваріату Єгипту заявило про знахідку понад 80 саркофагів, яким понад 2 500 років.

Фото: EPA-EFE