У Єгипті знайшли понад 80 стародавніх саркофагів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.
Нові саркофаги були виявлені в селі Саккара неподалік від єгипетської столиці Каїра.
تشرفنا اليوم بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي لتفقد الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة. آبار دفن جديدة بها عشرات من التوابيت الملونة المغلقة منذ اكثر من ٢٠٠٠ سنة تم اكتشافها.... سوف نعلن عن تفاصيل الكشف قريبا ... Honored to have our PM HE Dr Mostafa Madbouly visit today our new discovery in Saqqara. More burial shafts that contain dozens of colored coffins sealed since ancient times are discovered. We will announce the details of this discovery soon...
За даними міністерства, археологи також знайшли кольорові й позолочені дерев'яні статуї під час розкопок.
Зазначається, що останніми роками влада Єгипту намагається розрекламувати свої археологічні знахідки, аби таким чином підтримати туристичний сектор, який зазнав великих втрат після протестів під час Арабської весни у 2011 році та пандемії коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, на початку жовтня в Єгипті відкрилася виставка 59 саркофагів, створених за часів XXVI династії Єгипту (близько 2500 років тому).
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities