У Єгипті знайшли понад 80 стародавніх саркофагів

Міністерство антикваріату Єгипту заявило про знахідку понад 80 саркофагів, яким понад 2 500 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Нові саркофаги були виявлені в селі Саккара неподалік від єгипетської столиці Каїра.

За даними міністерства, археологи також знайшли кольорові й позолочені дерев'яні статуї під час розкопок.

Зазначається, що останніми роками влада Єгипту намагається розрекламувати свої археологічні знахідки, аби таким чином підтримати туристичний сектор, який зазнав великих втрат після протестів під час Арабської весни у 2011 році та пандемії коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, на початку жовтня в Єгипті відкрилася виставка 59 саркофагів, створених за часів XXVI династії Єгипту (близько 2500 років тому).

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities