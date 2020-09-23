Археологи знайшли в Єгипті саркофаг, якому 2 600 років

Місія археологів виявила в єгипетській провінції Мінья саркофаг жерця, якому 2 600 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Egypt Independent.

Також археологи знайшли декілька фігурок ушебті з фаянсу на глибині п’ять метрів у могильному колодязі в археологічній зоні Гарайфа в Туна-ель-Джабель.

На самому саркофазі, який гарно зберігся, намальовані четверо дітей давньоєгипетського язичницького бога Гор.

За словами генсека Вищої ради старожитностей Єгипту Мустафи Аль-Вазирі, попередня перевірка показала, що муміфіковані останки в труні належать людині на ім'я Джахуті Умм Хотеб, який жив за часів 26-ї династії (близько 685−525 рр. до н.е.).

Вважається, що Хотеб займав посаду доглядача престолів свого часу.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство антикваріату Єгипту заявило про знахідку 27 саркофагів, яким близько 2 500 років.