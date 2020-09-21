Археологи знайшли в Єгипті саркофаги, яким 2500 років
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nation.
З 27 виявлених саркофагів в районі селища Саккарі, на півдні столиці Каїра, 14 археологи знайшли декілька днів тому, а ще 13 були виявлені минулого тижня.
За даними BBC, саму знахідку виявили на глибині 11 метрів під землею.
«Первинні дослідження вказують, що ці труни повністю закриті й не відкривалися ще з моменту їхнього поховання» – заявили у міністерстві.
Зазначається, що некрополь в Саккарі є частиною столиці Стародавнього Єгипту Мемфіса, яка зареєстрована у списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.
Єгипет всіляко прагне просувати археологічні відкриття по всій країні, намагаючись стимулювати туризм, який зазнав великих втрат через обмеження, запроваджені під час пандемії коронавірусу.
Фото: EGYPTIAN MINISTRY OF TOURISM AND ANTIQUITIES,antiquities.gov.eg, EPA