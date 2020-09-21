Археологи знайшли в Єгипті саркофаги, яким 2500 років

Міністерство антикваріату Єгипту повідомило про знахідку 27 саркофагів, яким близько 2 500 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nation.

З 27 виявлених саркофагів в районі селища Саккарі, на півдні столиці Каїра, 14 археологи знайшли декілька днів тому, а ще 13 були виявлені минулого тижня.

За даними BBC, саму знахідку виявили на глибині 11 метрів під землею.

«Первинні дослідження вказують, що ці труни повністю закриті й не відкривалися ще з моменту їхнього поховання» – заявили у міністерстві.

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Зазначається, що некрополь в Саккарі є частиною столиці Стародавнього Єгипту Мемфіса, яка зареєстрована у списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Єгипет всіляко прагне просувати археологічні відкриття по всій країні, намагаючись стимулювати туризм, який зазнав великих втрат через обмеження, запроваджені під час пандемії коронавірусу.

Фото: EGYPTIAN MINISTRY OF TOURISM AND ANTIQUITIES,antiquities.gov.eg, EPA