Археологи виявили в Єгипті 30 саркофагів з муміями

У місті Луксор археологи виявили 30 саркофагів з муміями, які відносяться приблизно до Х ст. до н. е.

Про це повыдомляэ газета Asharq Al-Awsat.

Відзначається, що дерев'яні труни, в яких виявили чоловіків, жінок і дітей, відносяться до часів правління XXII династії фараонів (945 р. до н. е. — 715 р. до н. е..) і були зібрані і заховані із-за боязні бути розграбованими.

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Саркофаги були покладені в два яруси на кладовищі Аль-Асасиф. Всі вони перебувають у добре збереженому стані, не втратили кольору і написів. До сьогоднішнього дня вони не розкривалися.