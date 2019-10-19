Археологи виявили в Єгипті 30 саркофагів з муміями
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Укрінформ
У місті Луксор археологи виявили 30 саркофагів з муміями, які відносяться приблизно до Х ст. до н. е.
Про це повыдомляэ газета Asharq Al-Awsat.
Відзначається, що дерев'яні труни, в яких виявили чоловіків, жінок і дітей, відносяться до часів правління XXII династії фараонів (945 р. до н. е. — 715 р. до н. е..) і були зібрані і заховані із-за боязні бути розграбованими.
The Al-Asasif Cachette. Intact and sealed coffins. More details to be announced on Saturday..Keep tuned #luxor #egypt #egyptology #historyofegypt #aasif #cachette #discovery #Archaeology pic.twitter.com/4CRcpfgrvf— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) 15 жовтня 2019 р.
Саркофаги були покладені в два яруси на кладовищі Аль-Асасиф. Всі вони перебувають у добре збереженому стані, не втратили кольору і написів. До сьогоднішнього дня вони не розкривалися.