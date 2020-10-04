Єгипет показав 59 саркофагів віком понад 2500 років

У Єгипті відкрилася виставка 59 саркофагів, створених за часів XXVI династії Єгипту (близько 2500 років тому).

Знахідка в селі Саккара неподалік від єгипетської столиці Каїра є однією з найбільших за останні роки в країні, передає Укрінформ із посиланням на Громадське.

Дерев’яні саркофаги, представлені на виставці в місті Ґіза, збереглися настільки добре, що на них видно кольори, в які їх розмальовували. За словами єгипетських археологів, на місці розкопок у Саккарі їм вдалося знайти ще кілька саркофагів, тож роботи там триватимуть.

Крім того, в гробниці виявили невеликий дерев’яний обеліск (висотою 40 сантиметрів) із зображеннями єгипетських богинь Ісіди (богиня родючості й материнства) та Нефтиди (богині народження та смерті).

Окрім саркофагів, на виставці також представлені 28 статуеток єгипетського бога Сокара, одного з найстаріших богів померлих у Єгипті, який відігравав значну роль у житті тогочасних єгиптян. Усі ці знахідки лежали в трьох шахтах глибиною 10-15 метрів у гробниці.

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Після того, як археологічні роботи в Саккарі завершаться, всі знахідки перенесуть у Великий Єгипетський музей у Каїрі. Його мають відкрити у 2021 році.

Фото: Міністерство у справах туризму та античності Єгипту / Facebook