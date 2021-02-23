Сто українських дітей поїдуть у червні до Туреччини в межах соціально-культурного проєкту

Цьогоріч у межах проєкту "Промоція соціально-культурного простору України та Туреччини" до Кемера 12-16 червня приїдуть сто дітей з України.

Як передає Укрінформ, про це повідосляє регіональне видання Kemer Gözcü.

"Наша мета – розвивати культурний туризм між двома країнами (Україною і Туреччиною – ред.) та забезпечити пізнання культури обох країн", – сказав мер Кемера Неджаті Топалоглу.

За його словами, за обміном турецькі діти поїдуть знайомитися з українською культурою в Україну.

У межах проєкту "Промоція соціально-культурного простору України та Туреччини" до Кемера в червні приїде сотня українців віком від 9 до 12 років для участі в різноманітних заходах та знайомства з турецькою культурою.

Проєкт націлений на залучення дітей-сиріт, обдарованих дітей та дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Як повідомлялося, проєкт соціальної відповідальності "Промоція соціально-культурного простору України та Туреччини" започатковано для зміцнення культурних зв’язків між двома країнами, знайомства з культурою та традиціями українців і турків.

Фото: kemergozcu.com