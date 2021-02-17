Туреччина розпочне туристичний сезон у квітні й оздоровлюватиме дітей учасників АТО/ООС

Літній туристичний сезон-2021 на турецьких курортах планують розпочати у квітні. Також Туреччина цьогоріч продовжить реалізацію програми з оздоровлення дітей, батьки яких загинули під час АТО/ООС.

Про це посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив у Фейсбуці за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу та міністром туризму Туреччини Мехметом Ерсойем, передає Укрінформ.

«Міністр Мехмет Ерсой поінформував про особливості цьогорічного туристичного сезону – орієнтовно в квітні поступово можна очікувати на його початок», – написав Сибіга.

Цьогоріч Туреччина продовжить оздоровлювати дітей, батьки яких загинули на сході України.

«Важливу новину повідомив міністр Мевлют Чавушоглу – цього року за його особистої ініціативи та підтримки, як і останні п’ять років поспіль, знову буде оздоровлено дітей з України, батьки яких загинули, захищаючи свою Батьківщину», – підкреслив дипломат.

Посол зазначив, що попри пандемію туристи з України залишаються серед найактивніших за рівнем відвідання Туреччини як у літній, так і в зимовий період.

«Навіть у «пандемійний» 2020 рік близько 1 млн українських туристів відвідало Туреччину. Для прикладу, нині у регіоні Кайсері на гірськолижному курорті Ерджійес близько 80% іноземних гостей становлять громадяни України. Розширюється і географія відвідин – зростає інтерес до пізнавального відпочинку в регіонах, багатих на унікальні історичні пам’ятки», – написав Сибіга.

Під час зустрічі також йшлося про реалізацію спільних проєктів та підтримку українських аудіогідів у визначних історичних пам’ятках Туреччини.

Як повідомлялося, торік Туреччина запустила програму «Сертифікат безпечного туризму», яка дала змогу розпочати у червні та провести туристичний сезон у рік світової пандемії COVID-19.

Україна й Туреччина відновили авіасполучення після закінчення жорсткого карантину 1 липня 2020 року. Туреччину у 2019 році відвідали 1 мільйон 560 тисяч українців, у 2020 році – близько 1 мільйона.

Фото: сторінка Андрія Сибіги у Фейсбуці