Кіпр запровадить кольорове кодування для країн за швидкістю поширення COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що так звана система світлофорів вводиться для держав-членів ЄС і третіх країн, як-от Велика Британія, Росія та Ізраїль.
Мандрівники, які прибудуть до Кіпру з 1 до 31 березня із "зелених" країн, мають здати безкоштовний ПЛР-тест на COVID-19 після прибуття, а з 1 квітня цю вимогу буде скасовано.
Особи, які прибувають із "жовтих" країн, мають здати ПЛР-тести за 72 години до поїздки.
Тим же, хто прибуває з країни "червоного" рівня, необхідно здати ПЛР-тест двічі – до відправлення і після прибуття на острів.
Міністерство транспорту заявило, що продовжує до 31 березня обов’язковий 7-денний карантин для мандрівників із Британії.
"Кольорове розмежування" перевірятимуть і в разі потреби змінюватимуть щотижня, пише агентство.
До березня діятимуть старі правила, згідно з якими Кіпр розділяє країни світу на 3 категорії: А, В та С.
Варто наголосити, що Україна наразі перебуває в категорії С. Це означає, що в’їзд дозволений лише окремим категоріям українців: подружжю та неповнолітнім дітям громадян Кіпру, резидентам Кіпру, які мають дозвіл на проживання, найближчим родичам, людям, які легально проживають або працюють на Кіпрі з метою возз'єднання сім'ї, людям, яким дозволений в'їзд за Віденською конвенцією, а також особам, у яких є спеціальний дозвіл на в'їзд від уряду Кіпру.