Кіпр запровадить кольорове кодування для країн за швидкістю поширення COVID-19

Кіпр відкриється для іноземних туристів з 1 березня, однак запровадить кольорове кодування для країн за швидкістю поширення COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що так звана система світлофорів вводиться для держав-членів ЄС і третіх країн, як-от Велика Британія, Росія та Ізраїль.

Мандрівники, які прибудуть до Кіпру з 1 до 31 березня із "зелених" країн, мають здати безкоштовний ПЛР-тест на COVID-19 після прибуття, а з 1 квітня цю вимогу буде скасовано.

Особи, які прибувають із "жовтих" країн, мають здати ПЛР-тести за 72 години до поїздки.

Тим же, хто прибуває з країни "червоного" рівня, необхідно здати ПЛР-тест двічі – до відправлення і після прибуття на острів.

Міністерство транспорту заявило, що продовжує до 31 березня обов’язковий 7-денний карантин для мандрівників із Британії.

"Кольорове розмежування" перевірятимуть і в разі потреби змінюватимуть щотижня, пише агентство.

До березня діятимуть старі правила, згідно з якими Кіпр розділяє країни світу на 3 категорії: А, В та С.

Варто наголосити, що Україна наразі перебуває в категорії С. Це означає, що в’їзд дозволений лише окремим категоріям українців: подружжю та неповнолітнім дітям громадян Кіпру, резидентам Кіпру, які мають дозвіл на проживання, найближчим родичам, людям, які легально проживають або працюють на Кіпрі з метою возз'єднання сім'ї, людям, яким дозволений в'їзд за Віденською конвенцією, а також особам, у яких є спеціальний дозвіл на в'їзд від уряду Кіпру.