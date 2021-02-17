Річниця Чорнобиля започаткує велику програму з меморіалізації зони – Ткаченко

Тридцятип'ятирічна річниця Чорнобильської катастрофи стане початком великої програми з меморіалізації зони.

Про це сказав в інтерв'ю LB міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.

"Ми підписали меморандум із міністром екології, ДАРТ і ДАЗО зі спільного створення туристичних маршрутів у Чорнобильській зоні. Є також низка проєктів, які будуть здійснені в рамках 35-ї річниці, які готуємо ми і Мінекології. Наприклад, концерт, який має відбутися в Чорнобилі і транслюватиметься глядачам онлайн", – розповів Ткаченко.

За його словами, також розробляється концепція, над якою починають працювати куратори зі створення сенсів зони, "тому що це не лише місце туристичної атракції, а й місце пам'яті".

Ткаченко вважає, що важливо наситити вже створені маршрути новими сенсами, облаштувати їх, прокласти нові. Також є музеї, які важливо переосмислити.

"Це початок великої програми з меморіалізації самої зони для того, щоб туди приїздили не просто зробити фоточки біля "дуги" або у Прип'яті, а щоб зрозуміти, що це місце однієї з найбільших трагедій, коли знецінилося людське життя", – наголосив міністр.

Він також зазначив, що це план дій не тільки на сьогоднішній день. "Частиною цього проєкту буде внесення деяких об'єктів Чорнобильської зони до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зокрема і для того, щоб мати можливість і засоби для їхньої консервації. Низка об'єктів наразі у досить жалюгідному стані – ще трохи, і там нема на що буде дивитися. Зазначу, що до ЮНЕСКО подається Чорнобиль комплексно, а не окремі об'єкти", – додав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2020 року міністр культури й інформаційної політики заявив про плани подати до 31 березня 2021 року до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чорнобильський комплекс.