Ціни для туристів на відвідування зони відчуження визначить ринок – Абрамовський

Ціни для туристів на відвідування Чорнобильської зони залежатимуть від набору послуг і не будуть захмарними завдяки конкуренції.

Про це в Укрінформі під час пресконференції після підписання Меморандуму про розвиток відвідування території зони відчуження розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

«Насправді, ціни (для відвідування зони відчуження – ред.) дуже різні. Не від 100 дол. Від 500 грн для українських туристів. Це залежить від набору туристичних об'єктів, від маршруту. В будь-якому разі всі інвестори прагнуть одного: щоб там були люди і витрачали ці гроші. Якихось захмарних не буде цифр. Але це буде все прораховано, і ринок все визначить – конкуренція має бути, і цього достатньо для того, щоб ціни були адекватні», – заявив Абрамовський.

Він зазначив, що насамперед заплановано відбудувати інфраструктуру в Чорнобильській зоні.

«Ми починаємо з того, що хочемо відремонтувати дороги. Нові дороги в зоні відчуження – це дуже важливо. Зробити безпечні інфраструктурні об'єкти. Ми почнемо робити це вже фактично за два тижні, як закінчиться тендер. Далі ми перейдемо до ремонту мостів. Далі – система пропуску через КПП, щоб забезпечити більшу кількість людей, щоб вони перетинали цей КПП зручно і швидко. Це теж питання, яке ми хочемо обговорити в межах нашого співробітництва з Міністерством культури», – наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Державне агентство розвитку туризму та Державне агентство з управління зоною відчуження уклали меморандум про співпрацю з метою створення сприятливих умов для розвитку туризму в Чорнобильській зоні. Документ підписали на пресконференції в Укрінформі.