МКІП, Мінекології, Держтуризм і ДАЗВ розвиватимуть туризм у Чорнобильській зоні

Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Державне агентство розвитку туризму та Державне агентство з управління зоною відчуження уклали меморандум про співпрацю для створення сприятливих умов розвитку туризму у Чорнобильській зоні.

Документ підписали на пресконференції в Укрінформі.

"Це буде не стільки туристична атракція, скільки місце пам'яті та переосмислення. Усім раджу туди поїхати та подивитися, тому що коли ви на місці, то зовсім інакше починаєте сприймати те, про що ми говоримо. Варто пам'ятати, що саме Чорнобиль давав поштовх для початку розвалу Радянського Союзу, і в першу чергу тому, що він показав, яким чином не варто знецінювати людське життя", – наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Водночас він наголосив, що за 35 років після катастрофи об'єкти у цій зоні очевидно потребують консервації.

"Саме тому ми думаємо, що початок роботи щодо внесення деяких об'єктів до спадщини ЮНЕСКО дасть змогу розпочати цю роботу", – зазначив він.

Ткаченко не виключає, що до списку ЮНЕСКО можуть згодом потрапити "Дуга", деякі об'єкти у Прип'яті, церкви.

"Нам важливо мати не тільки інформацію для світу про те, що ці об'єкти внесені у списки ЮНЕСКО, а й розпочати роботу над їхньою консервацією, бо деякі з них вже в такому стані, що там ще декілька років – і показувати буде нічого. Ми зараз працюємо над цим списком", – підкреслив глава МКІП.

На його переконання, якщо у Чорнобильській зоні буде вся необхідна для туристів інфраструктура — музеї, місця, де можна поїсти, переночувати, достатня кількість персоналу, – це сприятиме активному притоку відвідувачів.

"Важливо Зону зробити не просто яскраво, а із сенсами, розумінням того, про що ця Зона, про що ми говоримо", – підкреслив міністр.

Зі свого боку міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський наголосив, що головна функція зони відчуження – бар'єрна. Вона полягає в недопущенні витоку радіонуклідів з території первинного розповсюдження.

"Плюс це Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, де відновлюється природа без втручання людини, де збільшується біорізноманіття. Це дуже корисно з науковою метою, задля споглядання за тваринним світом. Крім того, є індустріальні об’єкти, які використовуються частково, але приваблюють до себе багато туристів. І ми постійно збільшуємо цей потік", – сказав Абрамовський.

Він додав, що потік туристів торік зменшився через пандемію коронавірусу, але вона закінчиться, а зацікавленість людей залишиться.

"Нам дуже важливо використовувати компетенції наших колег із Міністерства культури та інформаційної політики, (щоб) зробити відвідування Зони цікавим. Створити або відновити об’єкти, які могли б стати улюбленим місцем для туристів, які будуть нести не тільки складову туристичну в сенсі огляду об’єктів, а й історичну і культурну компоненту... Загалом за рахунок правильної логістики зробити Зону такою, що буде постійно приваблювати туристичні потоки, а також зробити, щоб ми могли ці потоки приймати", – підкреслив урядовець.

За його словами, Мінекології зосередиться на складниках індустріальних, біосферних, а МКІП опікуватиметься туристичним.

У Чорнобильській зоні створюватимуть умови для розвитку туризму / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Водночас т.в.о. голови Державного агентства з управління зоною відчуження Андрій Пляцко наголосив, що Чорнобиль – це своєрідний ідентифікатор України у світі.

"Коли ми говоримо про Чорнобиль, то всі розуміють, про що йдеться, що йдеться про Україну. Всі розуміють ту трагедію, яка сталася 35 років тому... Тому для нас дуже важлива співпраця у тому ключі, щоб інформувати суспільство про те, що зона відчуження – це не якась покинута територія. Це територія з новими смислами, в якій розвивається виробництво, в якій розвивається науковий потенціал, відбуваються процеси, спрямовані насамперед на безпеку, на роботу з бар'єрною функцією", – наголосив Пляцко.

Зі свого боку голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів висловила переконання, що для її відомства та ДАЗВ цей меморандум – великий крок, який дасть змогу об‘єднати зусилля в розвитку туристичної галузі.

"Тільки за 2019 рік Чорнобильську зону відчуження відвідали 124 тис. туристів. Упевнена, що меморандум збільшить ці показники", – сказала вона.

Підписаний меморандум має сприяти розвитку туристичної привабливості Чорнобильської зони та перетворенню її на туристичний "магніт". Він дасть змогу відвідувачам ознайомитися з культурною спадщиною Київського Полісся та природним розмаїттям краю, що має стимулювати відродження територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Документ також стане поштовхом для суспільного обговорення трагедії на національному та міжнародному рівнях.