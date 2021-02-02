Концерт на «Дузі» та виставка на Хрещатику: Ткаченко анонсував заходи на 35-і роковини Чорнобиля

В Україні до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи проведуть соцкампанію на телебаченні та відкриють виставку на Хрещатику.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко за результатами першого засідання Оргкомітету з відзначення 35-х роковин у Телеграмі.

«Протягом квітня проведемо соціальну кампанію на ТБ та у соцмережах, відкриємо експозицію #35_років_уроків та інформаційну виставку на Хрещатику», - повідомив Ткаченко.

За його словами, 26 квітня відбудеться Всеукраїнська хвилина мовчання, а також концерт-реквієм на «Дузі».

«У наших планах провести трансляцію концерту, окрім телебачення, ще й на будівлях адміністрацій 4-х міст України», - додав міністр.

Ткаченко наголосив, що пам'ятати про події Чорнобильської трагедії та вшановувати загиблих має кожен українець.

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Як повідомлялося, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася найбільша в історії людства техногенна катастрофа. Витік радіації внаслідок вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС прирівнюють до вибуху 500 атомних бомб, скинутих США у 1945 році на Хіросіму.

За різними даними, від 600 до 800 тисяч осіб зі всього СРСР брали участь у ліквідації наслідків на ЧАЕС. Від 4 000 до 10 000 осіб загинули від наслідків вибуху. Понад 70 тисяч з них стали інвалідами.