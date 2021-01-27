Уряд звільнив голову агентства з управління зоною ЧАЕС

Кабінет Міністрів звільнив з посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження Сергія Калашника.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Телеграмі.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Урядовці проголосували за... звільнення Калашника Сергія Васильовича з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження", - написав він.

Мокан додав, що уряд виконання обов'язків голови ДАЗВ тимчасово покладено на його першого заступника Андрія Пляцка.

Крім того, поінформував представник уряду у парламенті, Кабмін призначив заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Володимира Тригуба.

Урядовці також погодили призначення виконувачем обов'язків директора державного підприємства "Ренійський морський торгівельний порт" Максима Ігнатенка.

Кабмін також вирішив тимчасово покласти виконання обов'язків члена правління АТ "Українська залізниця" на директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського та на директора з інфраструктури АТ Романа Черніцького.

Читайте також: У Чорнобильській зоні нарахували понад 8 мільярдів збитків від весняних пожеж

Крім того, уряд погодив призначення Бориса Волошенкова першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації; Костянтина Гоя - заступником голови Одеської ОДА; Антона Деньгуба - заступником голови Харківської обласної державної адміністрації; Олени Думи - заступницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Як повідомлялося, 13 квітня 2020 року уряд ухвалив рішення про призначення Сергія Калашника головою Державного агентства України з управління зоною відчуження.