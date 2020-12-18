Розвиток Зони відчуження до 2030 року – що передбачає проєкт стратегії

Державне агентство з управління Зоною відчуження (ДАЗВ) розробило проєкт стратегії розвитку територій Зони відчуження на 2021-2030 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ДАЗВ.

Стратегія була розроблена на підставі законів "Про стимулювання розвитку регіонів", "Про засади державної регіональної політики" та "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Метою Стратегії є визначення головних напрямів розвитку територій зони відчуження, які спрямовані на покращення рівня екологічної безпеки та збереження природних багатств, матеріальних, духовних і культурних цінностей, а також забезпечення біорізноманіття її екосистеми та повернення окремих території зони відчуження у господарський обіг.

У документі, який пропонується для обговорення, зазначено, що основним вектором реалізації Стратегії є перехід від програми подолання наслідків до дієвого та ефективного використання можливостей території зони відчуження.

Зокрема, стратегія передбачає: