Розвиток Зони відчуження до 2030 року – що передбачає проєкт стратегії
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ДАЗВ.
Стратегія була розроблена на підставі законів "Про стимулювання розвитку регіонів", "Про засади державної регіональної політики" та "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Метою Стратегії є визначення головних напрямів розвитку територій зони відчуження, які спрямовані на покращення рівня екологічної безпеки та збереження природних багатств, матеріальних, духовних і культурних цінностей, а також забезпечення біорізноманіття її екосистеми та повернення окремих території зони відчуження у господарський обіг.
У документі, який пропонується для обговорення, зазначено, що основним вектором реалізації Стратегії є перехід від програми подолання наслідків до дієвого та ефективного використання можливостей території зони відчуження.
Зокрема, стратегія передбачає:
- створення території спеціального промислового використання;
- використання накопиченого наукового потенціалу по поводженню з радіоактивними відходами (РАВ);
- створення можливостей для розміщення підприємств з переробки та утилізації усіх видів неядерних відходів;
- розвиток об’єктів з поводження з радіоактивними відходами ЧАЕС;
- промисловий розвиток, пов’язаний і не пов'язаний з ядерною енергетикою;
- створення умов для розміщення майданчика для будівництвам малих модульних реакторів;
- зняття ЧАЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;
- розміщення на території зони відчуження об’єктів відновлюваної енергетики;
- розвиток водневої енергетики;
- підтримку бар’єрної функції;
- розвиток Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.