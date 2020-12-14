На сховищі ядерного палива ЧАЕС завершили «гарячі» випробування

На сховищі відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу (СВЯП-2) завершилася друга фаза "гарячих" випробувань.

Про це сказав голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Калашник на брифінгу під час робочої поїздки на Чорнобильську АЕС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами голови ДАЗВ, другий двостінний екранований пенал (ДСЕП), завантажений відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП), розмістили на довгострокове зберігання до сховища. Надалі вже відбуватимуться роботи з коригування документації сховища.

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"Після цього ми вважаємо, що отримаємо окремий дозвіл на експлуатацію цього об'єкта", - наголосив Калашник.

Як зазначив у коментарі Укрінформу голова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков, який також бере участь у робочій поїздці на ЧАЕС, дозвіл на експлуатацію СВЯП-2 може бути виданий орієнтовно у квітні 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, в середині листопада поточного року заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження Максим Шевчук анонсував, що "гарячі" випробування Сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу (СВЯП-2) на Чорнобильській АЕС планується завершити до середини грудня.

Вартість проєкту з будівництва СВЯП-2 - 412,818 млн євро. Фінансування проєкту здійснюється Європейським банком реконструкції та розвитку. Підрядник проєкту - компанія Holtec International (США).

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Раніше ДАЗВ прозвітував про успішне проведення "холодних" випробувань СВЯП-2 з імітаторами відпрацьованих тепловиділяючих збірок. Було отримано сертифікат відповідності закінченого будівництва об'єкта від Державної архітектурної служби України, погоджено програми «гарячих» випробувань та Звіт з аналізу безпеки.

На початку вересня 2020 року Державна інспекція ядерного регулювання України видала ДСП «Чорнобильська АЕС» окремий дозвіл на провадження діяльності введення в експлуатацію ядерної установки Сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2). Це дозволило розпочати «гарячі» випробування із реальним відпрацьованим паливом, яке буде перевозитись зі сховища «мокрого» типу (СВЯП-1) у нове сховище «сухого» типу (СВЯП-2).

Введення СВЯП-2 в експлуатацію дозволить безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС протягом найближчих 100 років.

За період генерації електроенергії, з 1977 до 2000 року, на станції накопичилося понад 21 тис. тепловидільних збірок, які зараз зберігаються у сховищі відпрацьованого ядерного палива «мокрого» типу СВЯП-1. Старе сховище не розраховане на довготривале зберігання палива і термін його експлуатації обмежений, відтак усі відпрацьовані тепловидільні збірки мають бути переміщені в новозбудоване проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу СВЯП-2.

СВЯП-1 є сховищем "мокрого" типу - відпрацьоване паливо зберігається у воді.