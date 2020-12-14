МКІП запропонує внести Чорнобильський комплекс до спадщини ЮНЕСКО

Міністерство культури та інформаційної політики планує подати до переліку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО Чорнобильський комплекс.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко під час робочої поїздки на Чорнобильську АЕС, де відбуваються заходи зі вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС

"Ми з міністерством плануємо подати до 31 березня попередній список до ЮНЕСКО. Чорнобильський комплекс - багато з цих пам'яток можна буде законсервувати, щоб людство пам'ятало, що у нас тут відбулося", - зазначив Ткаченко.

Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні станом на 2020 рік налічує 7 об'єктів, що становить близько 0,62% від загальної кількості об'єктів Світової спадщини у світі (1121 станом на 2020 рік).

Це, зокрема, собор Святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра, ансамбль історичного центру Львова, Дуга Струве, букові праліси Карпат та давні букові ліси, Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, Дерев'яні церкви карпатського регіону Польщі та України, Херсонес Таврійський.

14 грудня в Україні - День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. День встановлений згідно з Указом Президента від 10 листопада 2006 року, на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС.