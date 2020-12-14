У Чорнобильській зоні нарахували понад 8 мільярдів збитків від весняних пожеж

Пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, які тривали з 4 по 15 квітня 2020 року, завдали школи на понад 8 млрд грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергій Калашник під час робочої поїздки на Чорнобильську АЕС, де відбуваються заходи із вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

"Коли ми порахували збитки, завдані природно-заповідному фонду, виявилося, що вони перевищили 8 млрд грн", - сказав голова ДАЗВ.

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Як повідомляв Укрінформ, з 4 по 15 квітня 2020 року у зоні відчуження Чорнобильської АЕС тривала масштабна пожежа, зупинити яку вдалося силами рятувальників, а також, завдяки дощу, який пройшов з 14 на 15 квітня.

Поліція Київської області оголосила підозру трьом особам, ймовірно причетним до виникнення пожежі у зоні відчуження Чорнобильської АЕС через необережне поводження з вогнем.

Внаслідок пожеж зона відчуження втратила багато унікальних об'єктів, таких як санаторій "Смарагдовий", станція Янів, села Лелів, Чистогалівка, Крива Гора, Іловниця та інші.

Фото: ДСНС