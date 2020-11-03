Чорнобильська АЕС закрилася для відвідувачів через карантин

ДСП "Чорнобильська АЕС" закрите для відвідувачів щонайменше до 30 листопада 2020 року у зв'язку з карантинними обмеженнями. Водночас зона відчуження відкрита для туристів.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Державного агентства з управління зоною відчуження.

"У зв’язку з карантинними заходами, пов’язаними із запобіганням поширенню на території Чорнобильської АЕС гострої респіраторної хвороби COVID-19, адміністрація ЧАЕС обмежила ознайомчі візити громадян усіх країн на територію станції та в будівлі щонайменше до 30 листопада 2020 року, але відвідати місця та об’єкти, що розташовані навколо станції, можна. Так, без перешкод відвідувачі потраплять на площу, де знаходиться стіна пам’яті й скульптура Прометея, та побачать новий безпечний конфайнмент з оглядового майданчика ЧАЕС", – ідеться у повідомленні.

На інших локаціях офіційно затверджених маршрутів обмежень не введено, у зоні відчуження продовжують приймати відвідувачів.

Як повідомляв Укрінформ, на Чорнобильській АЕС серед персоналу вже зареєстровано понад 40 випадків захворювання на коронавірус.