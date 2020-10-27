На Чорнобильській АЕС зафіксували вже 40 випадків коронавірусу

Станом на 23 жовтня серед персоналу ДСП "Чорнобильська АЕС" зафіксовано 40 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ЧАЕС, передає Укрінформ.

Зазначається, що 21 особа вже одужала, 18 людей перебувають на амбулаторному лікуванні, ще один хворий - на стаціонарному лікуванні в Славутицькій міській лікарні.

Водночас 25 працівників ЧАЕС, які контактували з особами, у яких виявлено позитивний результат тесту на коронавірус, перебувають на самоізоляції.

"В рамках Договору, укладеного ДСП ЧАЕС з ДУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України", проведено 47 ПЛР-досліджень", - додали на ЧАЕС.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстровано 6677 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 355 601-го.