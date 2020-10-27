На Чорнобильській АЕС зафіксували вже 40 випадків коронавірусу

На Чорнобильській АЕС зафіксували вже 40 випадків коронавірусу

Укрінформ
Станом на 23 жовтня серед персоналу ДСП "Чорнобильська АЕС" зафіксовано 40 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ЧАЕС, передає Укрінформ.

Зазначається, що 21 особа вже одужала, 18 людей перебувають на амбулаторному лікуванні, ще один хворий - на стаціонарному лікуванні в Славутицькій міській лікарні.

Водночас 25 працівників ЧАЕС, які контактували з особами, у яких виявлено позитивний результат тесту на коронавірус, перебувають на самоізоляції.

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"В рамках Договору, укладеного ДСП ЧАЕС з ДУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України", проведено 47 ПЛР-досліджень", - додали на ЧАЕС.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстровано 6677 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 355 601-го.

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