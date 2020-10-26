В одеських лікарнях зайняті 92% ліжок для пацієнтів із COVID-19

В одеських опорних лікарнях станом на 26 жовтня зайнято 92% ліжкомісць для пацієнтів із COVID.

Усього створено 747 ліжок для лікування цієї категорії хворих, в тому числі відкрито нове відділення на 33 ліжка з підключеннями до системи киснезабезпечення в міській інфекційній лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"Департамент охорони здоров'я Одеської міськради здійснює постійний контроль вільного ліжкового фонду міських медзакладів для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 і підозрою на COVID-19. Наразі в міських медзакладах Одеси розгорнуто 747 ліжок для лікування пацієнтів з підозрою і лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 44 реанімаційних ліжок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 23 жовтня у міській інфекційній лікарні під COVID-19 відкрито нове відділення на 33 ліжка з підключеннями до системи киснезабезпечення. Наразі в цьому медзакладі передбачено під госпіталізацію COVID-пацієнтів 402 ліжка, в тому числі 12 реанімаційних.

За даними мерії, станом на 26 жовтня в опорних медзакладах Одеси вільне 61 ліжко для госпіталізації пацієнтів, інфікованими COVID-19. Випадків 100-відсоткового заповнення ліжок пацієнтами, враженими коронавірусом, чи відсутності місць для їх госпіталізації протягом року не було. Мінімальна кількість вільних ліжок по COVID-19 зафіксована 19 жовтня (93 вільні ліжка), максимальна - 24 жовтня (146 ліжок).

За минулу добу, 25 жовтня, діагноз COVID-19 підтвердився у 348 жителів Одещини. За період пандемії зафіксовано 335 летальні випадки, одужали 9 тисяч 40 пацієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 348 924 випадки COVID-19, з них за добу – 5 426.