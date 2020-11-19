Експлуатація сховища ядерного палива наступного року: ДАЗВ шукає фінансування

Державне агентство з управління зоною відчуження працює над тим, щоб у 2021 році забезпечити видатки на експлуатацію Сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) для зберігання палива Чорнобильської АЕС.

Про це повідомив заступник голови Державного агентства з управління Зоною відчуження Максим Шевчук під час завантаження першого пеналу з відпрацьованим ядерним паливом в СВЯП-2 у ході "гарячих" випробувань сховища, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нашим завданням є безпечна екплуатація сховища. На наступний рік ми спільно з депутатами, Мінфіном та Мінприроди працюємо над тим, щоб забезпечити відповідні видатки. Капітальні видатки забезпечили наші партнери, а експлуатаційні маємо забезпечити ми. Це досить значні видатки, але ми маємо це робити. Це наша безпека", - відзначив Шевчук.

Він нагадав, що проєкт СВЯП-2 реалізовувався за підтримки європейських партнерів України, Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу збудоване за останніми технологіями ядерної безпеки і призначене для зберігання ВЯП Чорнобильської АЕС протягом ста років. Процес відбуватиметься наступним чином: із сховища сухого відпрацьованого ядерного палива мокрого типу ми будемо перевозити ядерне паливо на цей об'єкт. Цей процес є досить довгим і займе близько 10 років, оскільки на станції зберігається понад 21 тис. паливовмісних збірок. За рік ми можемо перевозити 2,5 тис. таких збірок", - сказав Шевчук.

За його словами, збірки після перевезення на СВЯП-2 пакуються у спеціальні патрони, а патрони - у великі пенали.

"Сховище вміщує 58 бетонних модулів, у кожному модулі є 4 відсіки для цих пеналів. Цього буде достатньо для перевезення всього палива", - відзначив Шевчук.

Наразі відбуваються "гарячі" випробування нового сховища - тести з використанням реальних паливовмісних збірок.

"Ми проходимо екватор цих випробувань, один з двох пеналів поміщуємо у бетонний модуль. Десь за місяць закінчимо гарячі випробування, після чого буде створено звіт з безпеки, який затвердить ДІЯРУ. Після цього буде можливість повноцінної експлуатації даного сховища", - додав заступник голови ДАЗВ.

Як повідомлялося, робота над СВЯП-2 велася близько 20 років. 7 вересня почалися гарячі випробування, 18 листопада у сховищі розмістили перший пенал з ВЯП. Маса одного контейнера з паливом - понад 100 тонн. У одному пеналі вміщується 93 збірки. СВЯП-2 дасть змогу зберігати ВЯП протягом 100 років.

Водночас, Сховище відпрацьованого ядерного палива мокрого типу (№1) кожні 10 років проходить процедуру переоцінки ядерної безпеки.

18 листопада у рамках проведення «гарячих» випробувань на сховищі відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу СВЯП-2 виконано роботи з розміщення першого пеналу, завантаженого відпрацьованим ядерним паливом, у бетонний модуль на довгострокове зберігання протягом 100 років. Дані роботи виконано персоналом ЧАЕС за спостереження фахівців МАГАТЕ, Держатомрегулювання України та компанії Холтек.

На сьогодні, згідно з графіком, дата завершення гарячих випробувань запланована на грудень 2020 року, а на квітень 2021 року заплановано отримання ліцензії на експлуатацію СВЯП-2. Але часткове фінансування потреб ЧАЕС може поставити під загрозу проведення відповідних робіт у 2021 році.