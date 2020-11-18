«Гарячі» випробування Сховища ядерного палива на ЧАЕС будуть завершені за місяць

«Гарячі» випробування Сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2) на Чорнобильській АЕС планується завершити до середини грудня.

Про це заявив заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження Максим Шевчук під час інспекційного візиту на ЧАЕС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми проходимо екватор гарячих випробувань на СВЯП-2. Десь за місяць ми їх завершимо», - сказав Шевчук.

Проведення «гарячих» випробувань полягає у переміщенні у нове сховище 186 відпрацьованих тепловиділяючих збірок, які після обробки будуть розташовані у бетонних модулях зберігання. Під час переміщення, кожна паливна збірка ділиться навпіл, а кожна половинка тепловиділяючої збірки (один пучок тепловиділяючих елементів - ТВЕЛів) поміщається у так званий герметичний патрон.

Загалом, 196 патронів будуть поміщені у герметичний сухий екранований пенал. А чотири пенали будуть розміщені в одному бетонному модулі зберігання.

У ДАЗВ також нагадали, що СВЯП-1 - сховище "мокрого типу", не призначене для дострокового збергіання відпрацьованого ядерного палива. СВЯП-1 було введене в експрлуатацію в 1986 році, термін його експлуатації, визначений за результатами переоцінки безпеки, виконаної у 2011 році, завершується наприкінці 2025 року. Тому, для забезпечення довгострокового безпечного зберігання ВЯП, яке знаходиться на СВЯП-1, на майданчику Чорнобильської АЕС збудоване сховище "сухого" типу.

Варітсть проєкту з будівництва СВЯП-2 - 412,818 млн євро. Фінансування проєкту здійснюється Європейським банком реконструкції та розвитку. Підрядник проєкту - компанія Holtec International (США).

Як повідомляв Укрінформ, раніше ДАЗВ прозвітував про успішне проведення «холодних» випробувань СВЯП-2 з імітаторами відпрацьованих тепловиділяючих збірок. Було отримано сертифікат відповідності закінченого будівництва об'єкта від Державної архітектурної служби України, погоджено програми «гарячих» випробувань та Звіт з аналізу безпеки.

На почтку вересня 2020 року Державна інспекція ядерного регулювання України видала ДСП «Чорнобильська АЕС» окремий дозвіл на провадження діяльності введення в експлуатацію ядерної установки Сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2). Це дозволило розпочати «гарячі» випробування із реальним відпрацьованим паливом, яке буде перевозитись зі сховища «мокрого» типу (СВЯП-1) у нове сховище «сухого» типу (СВЯП-2).

Введення СВЯП-2 в експлуатацію дозволить безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС протягом найближчих 100 років.

За період генерації електроенергії, з 1977 до 2000 року, на станції накопичилося понад 21 тис. тепловидільних збірок, які зараз зберігаються у сховищі відпрацьованого ядерного палива «мокрого» типу СВЯП-1. Старе сховище не розраховане на довготривале зберігання палива і термін його експлуатації обмежений, відтак усі відпрацьовані тепловидільні збірки мають бути переміщені в новозбудоване проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу СВЯП-2.

СВЯП-1 є сховищем "мокрого" типу - відпрацьоване паливо зберігається у воді.