«Гарячі» випробування Сховища ядерного палива на ЧАЕС будуть завершені за місяць

«Гарячі» випробування Сховища ядерного палива на ЧАЕС будуть завершені за місяць

Укрінформ
«Гарячі» випробування Сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2) на Чорнобильській АЕС планується завершити до середини грудня. 

Про це заявив заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження Максим Шевчук під час інспекційного візиту на ЧАЕС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми проходимо екватор гарячих випробувань на СВЯП-2. Десь за місяць ми їх завершимо», - сказав Шевчук.

Проведення «гарячих» випробувань полягає у переміщенні у нове сховище 186 відпрацьованих тепловиділяючих збірок, які після обробки будуть розташовані у бетонних модулях зберігання. Під час переміщення, кожна паливна збірка ділиться навпіл, а кожна половинка тепловиділяючої збірки (один пучок тепловиділяючих елементів - ТВЕЛів) поміщається у так званий герметичний патрон.

Загалом, 196 патронів будуть поміщені у герметичний сухий екранований пенал. А чотири пенали будуть розміщені в одному бетонному модулі зберігання.

У ДАЗВ також нагадали, що СВЯП-1 - сховище "мокрого типу", не призначене для дострокового збергіання відпрацьованого ядерного палива. СВЯП-1 було введене в експрлуатацію в 1986 році, термін його експлуатації, визначений за результатами переоцінки безпеки, виконаної у 2011 році, завершується наприкінці 2025 року. Тому, для забезпечення довгострокового безпечного зберігання ВЯП, яке знаходиться на СВЯП-1, на майданчику Чорнобильської АЕС збудоване сховище "сухого" типу.

Варітсть проєкту з будівництва СВЯП-2 - 412,818 млн євро. Фінансування проєкту здійснюється Європейським банком реконструкції та розвитку. Підрядник проєкту - компанія Holtec International (США).

Як повідомляв Укрінформ, раніше ДАЗВ прозвітував про успішне проведення «холодних» випробувань СВЯП-2 з імітаторами відпрацьованих тепловиділяючих збірок. Було отримано сертифікат відповідності закінченого будівництва об'єкта від Державної архітектурної служби України, погоджено програми «гарячих» випробувань та Звіт з аналізу безпеки.

На почтку вересня 2020 року Державна інспекція ядерного регулювання України видала ДСП «Чорнобильська АЕС» окремий дозвіл на провадження діяльності введення в експлуатацію ядерної установки Сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2). Це дозволило розпочати «гарячі» випробування із реальним відпрацьованим паливом, яке буде перевозитись зі сховища «мокрого» типу (СВЯП-1) у нове сховище «сухого» типу (СВЯП-2).

Введення СВЯП-2 в експлуатацію дозволить безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС протягом найближчих 100 років.

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За період генерації електроенергії, з 1977 до 2000 року, на станції накопичилося понад 21 тис. тепловидільних збірок, які зараз зберігаються у сховищі відпрацьованого ядерного палива «мокрого» типу СВЯП-1. Старе сховище не розраховане на довготривале зберігання палива і термін його експлуатації обмежений, відтак усі відпрацьовані тепловидільні збірки мають бути переміщені в новозбудоване проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу СВЯП-2.

СВЯП-1 є сховищем "мокрого" типу - відпрацьоване паливо зберігається у воді.

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