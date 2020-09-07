Чорнобильська АЕС отримала дозвіл на "гарячі" випробування СВЯП-2

Чорнобильська АЕС отримала дозвіл на проведення «гарячих» випробувань Сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2).

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Державного агентства з управління зоною відчуження.

"Державна інспекція ядерного регулювання України видала ДСП «Чорнобильська АЕС» окремий дозвіл на провадження діяльності введення в експлуатацію ядерної установки Сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2). Отримання дозволу дозволить розпочати «гарячі» випробування із реальним відпрацьованим паливом, яке буде перевозитись зі сховища «мокрого» типу (СВЯП-1) у нове сховище «сухого» типу (СВЯП-2)", - йдеться у повідомленні.

За період генерації електроенергії, з 1977 до 2000 року, на станції накопичилося понад 21 тис. тепловидільних збірок, які зараз зберігаються у СВЯП-1. Старе сховище не розраховане на довготривале зберігання палива і термін його експлуатації обмежений, тому всі відпрацьовані тепловидільні збірки мають бути переміщені в новозбудоване проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу СВЯП-2.

Проведення «гарячих» випробування полягатиме у переміщенні у нове сховище 186 відпрацьованих тепловиділяючих зборок, які після обробки будуть розташовані у бетонних модулях зберігання.

«Введення СВЯП-2 в експлуатацію дозволить безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС протягом найближчих 100 років», - зазначив перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Богдан Боруховський.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня 2019 року на Чорнобильській АЕС завершено комплексні "холодні" випробування сховища відпрацьованого ядерного палива №2.

Було отримано сертифікат відповідності закінченого будівництва об'єкта від Державної архітектурної служби України, погоджено програми «гарячих» випробувань та звіт з аналізу безпеки.