Чорнобильська АЕС отримала дозвіл на "гарячі" випробування СВЯП-2
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Державного агентства з управління зоною відчуження.
"Державна інспекція ядерного регулювання України видала ДСП «Чорнобильська АЕС» окремий дозвіл на провадження діяльності введення в експлуатацію ядерної установки Сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2). Отримання дозволу дозволить розпочати «гарячі» випробування із реальним відпрацьованим паливом, яке буде перевозитись зі сховища «мокрого» типу (СВЯП-1) у нове сховище «сухого» типу (СВЯП-2)", - йдеться у повідомленні.
За період генерації електроенергії, з 1977 до 2000 року, на станції накопичилося понад 21 тис. тепловидільних збірок, які зараз зберігаються у СВЯП-1. Старе сховище не розраховане на довготривале зберігання палива і термін його експлуатації обмежений, тому всі відпрацьовані тепловидільні збірки мають бути переміщені в новозбудоване проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу СВЯП-2.
Проведення «гарячих» випробування полягатиме у переміщенні у нове сховище 186 відпрацьованих тепловиділяючих зборок, які після обробки будуть розташовані у бетонних модулях зберігання.
«Введення СВЯП-2 в експлуатацію дозволить безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС протягом найближчих 100 років», - зазначив перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Богдан Боруховський.
Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня 2019 року на Чорнобильській АЕС завершено комплексні "холодні" випробування сховища відпрацьованого ядерного палива №2.
Було отримано сертифікат відповідності закінченого будівництва об'єкта від Державної архітектурної служби України, погоджено програми «гарячих» випробувань та звіт з аналізу безпеки.