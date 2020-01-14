Holtec побудував сховище ядерного палива і передав його в управління ЧАЕС

Компанія Holtec International завершила будівельно-монтажні роботи і передала сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу (СВЯП-2) в управління ДСП "Чорнобильська АЕС".

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

"Відбулася передача сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу від підрядника (компанії Holtec International) замовнику - ДСП ЧАЕС", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Holtec завершив усі будівельно-монтажні роботи, наразі на об'єкті триває перевірка Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) для отримання сертифіката про завершення будівництва СВЯП-2.

Крім того, перед початком "гарячих" випробувань сховища працівники ЧАЕС мають підтвердити свою кваліфікацію.

"Згідно з контрактною угодою, після завершення будівельно-монтажних робіт, окрім надання відповідного акта, підрядник повинен провести персоналу Чорнобильської АЕС практичне навчання роботі на обладнанні. Це є обов'язковою умовою, оскільки протягом "холодних" випробувань об'єкта, які відбувалися влітку 2019 року, всі операції з обладнанням СВЯП-2 виконував персонал, залучений компанією Holtec International", — прокоментував заступника директора технічного з експлуатації Володимир Пєсков.

Під час «гарячих» випробувань, згідно з програмою, затвердженою Державною інспекцією ядерного регулювання, зі СВЯП-1 до СВЯП-2 буде переміщено 186 відпрацьованих тепловидільних збірок. Після виконання необхідних технологічних операцій збірки будуть розміщені в бетонних модулях зберігання на СВЯП-2. Окрему увагу в ході «гарячих» випробувань СВЯП-2 буде приділено системі біологічного захисту об'єкта.

За інформацією ДСП ЧАЕС, початок "гарячих" випробувань заплановано на кінець лютого 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня 2019 року на Чорнобильській АЕС завершено комплексні "холодні" випробування сховища відпрацьованого ядерного палива №2.