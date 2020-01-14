"Гарячі" випробування на сховищі ядерного палива розпочнуться 12 лютого - ДАЗВ

"Гарячі" випробування на сховищі відпрацьованого ядерного палива сухого типу (СВЯП-2) розпочнуться 12 лютого.

Про це йдеться у відповіді Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) на запит Укрінформу.

"Відповідно до графіка виконання робіт на об'єкті, компанія-підрядник планує з 12 лютого 2020 року розпочати "гарячі" випробування. Під час "гарячих" випробувань планується перевезти з СВЯП-1 і розмістити на зберігання в СВЯП-2 186 відпрацьованих тепловиділяючих збірок", - зазначено у документі.

Як пояснили у ДАЗВ, "гарячі" випробування - це етап життєвого циклу ядерної установки, під час якого промислова експлуатація об'єкта відбуватиметься на малих потужностях. Під час "гарячих" випробувань на об'єкт вперше потрапить реальне відпрацьоване ядерне паливо з Чорнобильської АЕС.

Наразі сховище перебуває на стадії будівництва. Для переходу до етапу "введення у експлуатацію" ДСП "Чорнобильська АЕС" подасть відповідні документи для отримання дозволу від Державної інспеції ядерного регулювання.

Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня 2019 року на Чорнобильській АЕС завершено комплексні "холодні" випробування сховища відпрацьованого ядерного палива №2.