"Гарячі" випробування на сховищі ядерного палива розпочнуться 12 лютого - ДАЗВ

Укрінформ
"Гарячі" випробування на сховищі відпрацьованого ядерного палива сухого типу (СВЯП-2) розпочнуться 12 лютого. 

Про це йдеться у відповіді Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) на запит Укрінформу.

"Відповідно до графіка виконання робіт на об'єкті, компанія-підрядник планує з 12 лютого 2020 року розпочати "гарячі" випробування. Під час "гарячих" випробувань планується перевезти з СВЯП-1 і розмістити на зберігання в СВЯП-2 186 відпрацьованих тепловиділяючих збірок", - зазначено у документі.

Як пояснили у ДАЗВ, "гарячі" випробування - це етап життєвого циклу ядерної установки, під час якого промислова експлуатація об'єкта відбуватиметься на малих потужностях. Під час "гарячих" випробувань на об'єкт вперше потрапить реальне відпрацьоване ядерне паливо з Чорнобильської АЕС.

Наразі сховище перебуває на стадії будівництва. Для переходу до етапу "введення у експлуатацію" ДСП "Чорнобильська АЕС" подасть відповідні документи для отримання дозволу від Державної інспеції ядерного регулювання.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня 2019 року на Чорнобильській АЕС завершено комплексні "холодні" випробування сховища відпрацьованого ядерного палива №2.

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